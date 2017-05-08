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В Южной Корее дан старт выборам президента

09.05.2017 01:08 — Новости Мира | БелТА  
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В Южной Корее дан старт выборам президента
В шесть утра по местному времени (примерно 00-00 по минскому) в Южной Корее открылись участки для голосования. Всего их насчитывается свыше 13 тысяч.На должность главы государства претендуют 13 кандидатов. Однако аналитики выделяют трех основных фаворитов - "консерватора" Хон Чжун Пхё, центристского кандидата от "Народной партии" Ан Чхоль Су и представителя Демократической партии "Тобуро" Мун Чжэ Ина, который выступает за независимую внешнюю политику, устранение американских систем ПРО и начало активного диалога с КНДР. Именно на Чжэ Ина и возлагают основные надежды корейские избиратели. Инаугурация избранного президента в Южной Корее проходит сразу после официального объявления результатов голосования. Он вправе занимать этот пост на протяжении пяти лет.Напомним, досрочные президентские выборы в Южной Корее проводятся в связи с объявленным предыдущему президенту страны Пак Кын Хе импичментом. Ее обвинили в коррупции и принятии важных государственных решений под влиянием ближайшей подруги. В отношении Кын Хе проводится проверка.
 
 
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Инаугурация избранного президента в Южной Корее проходит сразу после официального объявления результатов голосования. Он вправе занимать этот пост на протяжении...

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