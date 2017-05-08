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Прокуратура Турции попросила 3623 пожизненных срока для обвиняемого в подготовке мятежа

09.05.2017 08:12 — Новости Мира | Tut.by  
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Прокуратура Турции попросила суд приговорить исламского духовного лидера Фехтуллаха Гюлена, обвиняемого в подготовке государственного переворота, к 3623 пожизненным заключениям и еще 2923 годам тюрьмы, сообщает турецкое издание Hurriyet Daily News.


Фехтуллах Гюлен. Фото с сайта russia-now.com

По версии следствия, именно Гюлен стоял за попыткой переворота в Турции в июле 2016 года. Также на Гюлена, постоянно проживающего в США, наложен административный арест в размере 2,2 миллиона дней. Гюлен является основным подозреваемым по большинству уголовных дел, заведенных по факту организации попытки переворота.

15 июля 2016 года в Турции группы военных объявили о захвате власти и отстранении президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Мятеж был на следующий день подавлен, а в стране прошли массовые аресты предполагаемых участников заговора. В общей сложности, по данным CNN, под стражей оказались почти 50 тысяч человек.
 
После попытки переворота в Турции была инициирована конституционная реформа, укрепляющая власть президента страны. Референдум о реформе прошел 16 апреля, большинство жителей проголосовали за нее.
 
Власти Турции утверждают, что за переворотом стоял турецкий духовный лидер Фехтуллах Гюлен, с начала 2000-х постоянно живущий в США, и добиваются его выдачи на родину. Гюлен отрицает причастность к перевороту.
 
 
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Прокуратура Турции попросила суд приговорить исламского духовного лидера Фехтуллаха Гюлена, обвиняемого в подготовке государственного переворота, к 3623...

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