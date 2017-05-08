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Взрыв в медресе в Афганистане: 9 человек погибли
09.05.2017 09:13 — Новости Мира | БелТА
9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощный взрыв в медресе (мусульманском религиозном учебном заведении) в афганской провинции Парван унес жизни 9 человек, сообщают информационные агентства со ссылкой на телеканал.Взрывное устройство сработало в классе во время занятий. Среди погибших - глава местного совета богословов и восемь учеников. Данные о количестве раненых не сообщаются.Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за нападение.-0-
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Взрывное устройство сработало в классе во время занятий. Среди погибших - глава местного совета богословов и восемь учеников.
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