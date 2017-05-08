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Авиация не будет принимать участие в параде Победы в Москве из-за погоды
09.05.2017 10:46 — Новости Мира | БелТА
9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиация не будет принимать участие в параде Победы в Москве из-за погодных условий, сообщают информационные агентства со ссылкой на Министерство обороны России.Задействованные для участия самолеты и вертолеты вернутся на аэродромы базирования.-0-
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Задействованные для участия самолеты и вертолеты вернутся на аэродромы базирования.
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