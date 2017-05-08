Фото ТАСС

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Военный парад в честь 72-й годовщины Победы прошел на Красной площади в Москве Начался парад с одного из самых важных воинских ритуалов - выноса знамени Победы на Красную площадь. Под марш "Священная война" красный стяг, 72 года назад...

9 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Традиционный военный парад в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел сегодня на Красной площади в Москве, передает корреспондент БЕЛТА. Начался парад с одного из самых важных воинских ритуалов - выноса знамени Победы на Красную площадь. Под марш "Священная война" красный стяг, 72 года назад водруженный над Рейхстагом советскими воинами, пронесли знаменные группы батальона почетного караула Преображенского полка.Затем выступил Президент России Владимир Путин, который заявил, что Вторую мировую войну не удалось предотвратить из-за разобщенности народов. "Эту чудовищную трагедию не удалось предотвратить прежде всего из-за попустительства преступной идеологии расового превосходства, из-за разобщенности ведущих стран мира, это позволило нацистам присвоить себе право решать судьбу других народов, развязать самую жестокую, кровавую войну, поработить, поставить на службу своим смертоносным целям почти все европейские страны", - сказал он. Владимир Путин подчеркнул, что Вооруженные силы РФ способны отразить любую агрессию, однако для эффективной борьбы с терроризмом и другими современными угрозами нужна консолидация всего мирового сообщества. "Мы открыты для такого сотрудничества, Россия всегда будет на стороне сил мира, с теми, кто выбирает путь равноправного партнерства, кто отрицает войны как противные самой сути жизни и природе человека", - заявил он. После выступления Верховного главнокомандующего первыми по брусчатке промаршировали парадные расчеты сухопутных войск. Затем на главную площадь страны вышла военная техника. Механизированную часть парада открыл легендарный танк Великой Отечественной войны Т-34, за ним проследовали бронеавтомобили многоцелевого назначения "Тигр", универсальные бронеавтомобили "Тайфун-К" и "Тайфун-У", боевая машина пехоты на платформе "Курганец-25" и основная боевая машина пехоты БМП-3. За ними прошла колонна современных танков - Т-14 "Армата" и основной боевой танк российской армии Т-72Б3. Артиллерия была представлена межвидовым комплексом "Коалиция-СВ" и самоходными гаубицами "Мста-С", затем проследовали дивизион высокоточных ракетных комплексов "Искандер-М" и зенитные ракетные комплексы "Бук-М2" и "Тор-М2У".Впервые на параде в этом году была представлена арктическая техника: зенитный ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА" на базе двухзвенного вездехода повышенной проходимости. А после десантных многоцелевых бронетранспортеров "Ракушка" и боевых машин десанта БМД-4М на Красную площадь выехали зенитные ракетные системы С-400 и автономные пусковые установки новейшего ракетного комплекса "Ярс". В финале парада планировался пролет самолетов и вертолетов над Красной площадью. Однако воздушная часть парада не состоялась из-за погодных условий: с густой облачностью не удалось справиться даже с помощью распыляемых специальной авиацией реагентов. В параде на Красной площади приняли участие около 10 тыс. человек, 114 единиц наземной техники.Помимо Москвы, парады Победы сегодня состоялись еще в 28 российских городах.-0-