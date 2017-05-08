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В Австралии мужчина размазал торт по лицу руководителя крупной авиакомпании
09.05.2017 11:51 — Новости Мира | БелТА
9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный мужчина на бизнес-конференции размазал торт по лицу исполнительного директора австралийской авиакомпании, сообщают информационные агентства.Руководитель компании рассказывал о перелетах, организуемых Qantas. Во время его выступления мужчина в деловом костюме вышел на сцену, подошел к нему и размазал торт по его лицу.Оратор покинул сцену, однако потом вернулся уже без пиджака и закончил свое выступление.Сотрудники службы безопасности бизнес-конференции задержали виновника инцидента и передали его полиции.-0-
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Руководитель компании рассказывал о перелетах, организуемых Qantas. Во время его выступления мужчина в деловом костюме вышел на сцену, подошел к нему и размазал торт...
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