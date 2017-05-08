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Два взрыва в торговом центре в Таиланде: более 50 человек пострадали
09.05.2017 13:49 — Новости Мира | БелТА
9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два взрыва прогремели в торговом центре в Таиланде, пострадали более 50 человек, сообщают информационные агентства.Бомба взорвалась у входа в двухэтажное здание торгового центра в провинции Паттани. Затем взорвался заминированный автомобиль на парковке.Пострадавшие доставлены в больницы.-0-
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Бомба взорвалась у входа в двухэтажное здание торгового центра в провинции Паттани. Затем взорвался заминированный автомобиль на парковке.
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