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Два взрыва в торговом центре в Таиланде: более 50 человек пострадали

09.05.2017 13:49 — Новости Мира | БелТА  
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9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два взрыва прогремели в торговом центре в Таиланде, пострадали более 50 человек, сообщают информационные агентства.Бомба взорвалась у входа в двухэтажное здание торгового центра в провинции Паттани. Затем взорвался заминированный автомобиль на парковке.Пострадавшие доставлены в больницы.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Бомба взорвалась у входа в двухэтажное здание торгового центра в провинции Паттани. Затем взорвался заминированный автомобиль на парковке.

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