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Рыболов у берегов Ирландии поймал гигантскую шестижаберную акулу
09.05.2017 15:06 — Новости Мира | БелТА
9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Англичанин поймал у берегов Ирландии гигантскую шестижаберную акулу. Ее длина - около 7,5 м, вес - порядка 680 кг, сообщают информагентства.26-летний англичанин полтора часа боролся в одиночку с огромной рыбой. К слову, это самая крупная акула данного вида, пойманная на удочку. Ему удалось поднять гиганта на поверхность и сфотографировать. Потом он снял акулу с крючка и выпустил на свободу. "Пожалуй, самым приятным было наблюдать, как она уплывала. Я не хотел убивать такое восхитительное существо", - признался рыбак.В управлении по делам рыболовства Ирландии назвали акулу, пойманную рыболовом-любителем, настоящим чудовищем морских глубин.Как правило, длина шестижаберных акул не превышает 5,5 м.-0-
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26-летний англичанин полтора часа боролся в одиночку с огромной рыбой. К слову, это самая крупная акула данного вида, пойманная на удочку. Ему удалось поднять...
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