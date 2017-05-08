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Из ювелирного магазина в Париже похищены драгоценности на 800-900 тыс. евро
09.05.2017 15:17 — Новости Мира | БелТА
9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грабители унесли из ювелирного магазина в Париже драгоценности на 800-900 тыс. евро, сообщают информационные агентства.Двое грабителей зашли в ювелирный магазин, который расположен неподалеку от Елисейских полей и специализируется на продаже дорогих часов. У преступников был с собой пистолет. После ограбления они скрылись с места преступления на мотоцикле. Сумма ущерба оценивается в 800-900 тысяч евро.-0-
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Двое грабителей зашли в ювелирный магазин, который расположен неподалеку от Елисейских полей и специализируется на продаже дорогих часов. У преступников был с...
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