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Три лыжника погибли в Альпах под лавиной
09.05.2017 15:48 — Новости Мира | БелТА
9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три лыжника погибли в результате схода лавины в Альпах на востоке Франции, сообщают информационные агентства.Трагическое происшествие произошло сегодня утром недалеко от границы с Италией. Во время поисково-спасательной операции обнаружены тела двух лыжников и гида, которые совершали восхождение.-0-
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Трагическое происшествие произошло сегодня утром недалеко от границы с Италией.
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