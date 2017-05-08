С танками, но без авиации. Фоторепортаж с Парада Победы в Москве

Парад на Красной площади, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел без самолетов и вертолетов. Авиационную часть мероприятия пришлось отменить из-за плохой погоды, сообщает ТАСС .

В этом году в торжественных мероприятиях на Красной площади участвовали около 10 тыс. человек и 114 единиц наземной техники. Приятным дополнением парада этого года стало участие арктической военной техники и отрядов движения «Юнармия».

Речь президента

Выступая на параде Победы, президент России Владимир Путин выразил уверенность , что нет силы, способной поработить Россию. «Нет, не было и не будет силы, которая могла бы покорить наш народ», — заявил глава государства.

По мнению Путина, Вторую мировую войну не удалось предотвратить из-за разобщенности народов, а триумфальная победа над этой «страшной тоталитарной силой навеки останется в истории человечества вершиной торжества жизни и разума над смертью и варварством».

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Президент также заявил, что Вооруженные силы РФ способны отразить любую агрессию, однако для эффективной борьбы с терроризмом и другими современными угрозами нужна консолидация всего мирового сообщества.

Пешие расчеты

Традиционно в параде Победы приняли участие воспитанники Московского и Тверского суворовских военных училищ, Нахимовского военно-морского училища, а также сводные полки Сухопутных и Воздушно-космических войск, Военно-морского флота и парадные расчеты МЧС, ФСБ, ВДВ, РХБЗ, РВСН и Росгвардии.

Впервые в составе парадных расчетов по Красной площади прошли отряды юнармейцев, девушки-курсанты Военной академии связи имени Буденного и Военно-космической академии имени Можайского, военнослужащие морской пехоты береговых войск Северного флота из 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады. Завершили пешую часть парада по традиции кремлевские курсанты.

Военная техника

Возглавил механизированную колонну легендарный танк Великой Отечественной войны Т-34, за которым проследовали бронеавтомобили многоцелевого назначения «Тигр», универсальные бронеавтомобили «Тайфун-К» и «Тайфун-У», боевая машина пехоты на платформе «Курганец-25» и основная боевая машина пехоты БМП-3.

После них на Красной площади появилась колонна современных танков — Т-14 «Армата» и основных боевых танков российской армии Т-72Б3. Артиллерия была представлена межвидовым комплексом «Коалиция-СВ» и самоходными гаубицами «Мста-С», после чего по площади прошли дивизион высокоточных ракетных комплексов «Искандер-М» и зенитные ракетные комплексы «Бук-М2» и «Тор-М2У».

Кроме того, в состав механизированной колонны вошли десантные многоцелевые бронетранспортеры «Ракушка» и БМД-4М, зенитные ракетные системы С-400 и автономные пусковые установки новейшего ракетного комплекса «Ярс», а также боевая машина пехоты на платформе «Бумеранг».

Арктическая техника, которая в этом году впервые принимала участие в параде Победы, была представлена зенитным ракетным комплексом «Тор-М2ДТ» и зенитными рактно-пушечными комплексами «Панцирь-СА» на базе двухзвенного вездехода повышенной проходимости.

Авиации не было

Завершить парад должен был пролет над Красной площадью самолетов и вертолетов Воздушно-космических сил РФ, однако, как сообщили в Минобороны, в связи с неблагоприятными погодными условиями в Московском регионе было принято решение об отмене участия авиации.

В параде Победы должны были принять участие вертолет Ми-26 в сопровождении четырех Ми-8, вертолеты Ми-28Н, Ка-52 и Ми-35М, стратегические бомбардировщики Ту-160, Ту-22М3 и Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ан-124 и Ил-76МД, истребители Су-35С, Су-З0СМ, Су-27, МиГ-29, МиГ-31БМ, фронтовые бомбардировщики Су-34, Су-24М, учебно-боевые самолеты Як-130 из состава авиагруппы «Крылья Тавриды». Завершить парад должна была шестерка штурмовиков Су-25 с дымами цветов российского флага.

Подробнее на ТАСС:http://tass.ru/obschestvo/4239610