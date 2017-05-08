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Француженка вместо Парижа прилетела в Сан-Франциско по вине американской авиакомпании
09.05.2017 16:54 — Новости Мира | БелТА
9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Француженка вместо Парижа прилетела в Сан-Франциско по вине американской авиакомпании, сообщают информационные агентства.United Airlines извинилась перед пассажиркой за то, что она пролетела в неправильном направлении почти 5 тыс. км, и компенсировала стоимость билета до Парижа.Женщина намеревалась добраться самолетом из города Ньюарк (штат Нью-Джерси) в Париж. Незадолго до вылета номер выхода изменили и женщина попала на рейс до Сан-Франциско. Объявление об изменениях было сделано на английском языке, аналогичного оповещения на французском не прозвучало. На борту самолета француженка обнаружила, что ее место занято. Она показала посадочный талон стюардессе, но та не обратила внимания на данные о рейсе и предложила женщине занять другое место.Чтобы добраться до Парижа, ей пришлось провести в дороге 28 часов.-0-
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United Airlines извинилась перед пассажиркой за то, что она пролетела в неправильном направлении почти 5 тыс. км, и компенсировала стоимость билета до Парижа.
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