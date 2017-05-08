ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Француженка вместо Парижа прилетела в Сан-Франциско по вине американской авиакомпании

09.05.2017 16:54 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Француженка вместо Парижа прилетела в Сан-Франциско по вине американской авиакомпании, сообщают информационные агентства.United Airlines извинилась перед пассажиркой за то, что она пролетела в неправильном направлении почти 5 тыс. км, и компенсировала стоимость билета до Парижа.Женщина намеревалась добраться самолетом из города Ньюарк (штат Нью-Джерси) в Париж. Незадолго до вылета номер выхода изменили и женщина попала на рейс до Сан-Франциско. Объявление об изменениях было сделано на английском языке, аналогичного оповещения на французском не прозвучало. На борту самолета француженка обнаружила, что ее место занято. Она показала посадочный талон стюардессе, но та не обратила внимания на данные о рейсе и предложила женщине занять другое место.Чтобы добраться до Парижа, ей пришлось провести в дороге 28 часов.-0-
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
United Airlines извинилась перед пассажиркой за то, что она пролетела в неправильном направлении почти 5 тыс. км, и компенсировала стоимость билета до Парижа.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Три лыжника погибли в Альпах под лавиной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика