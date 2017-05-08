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Власти итальянской деревни Бормида готовы заплатить за приезд к ним

09.05.2017 18:03 — Новости Мира | БелТА  
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Власти итальянской деревни Бормида готовы заплатить за приезд к ним
Мэр итальянской деревни Бормида намерен платить деньги людям, которые переезжают на ПМЖ в крошечную деревню на северо-западе страны, передают информагентства. В первую очередь он рассчитывает на переезд жителей самой Италии. Согласно плану мэра Даниэле Гальяно, люди, которые переезжают в Бормиду и арендуют или покупают недвижимость, могут рассчитывать на единоразовое получение 2 тыс. евро. Впрочем, механизм выплат пока до конца не проработан.Этот план необходим для того, чтобы сохранить деревню, в которой осталось всего 394 жителя. Бормида находится в 80 км от Генуи и относится к региону Лигурия.Ожидается, что план привлечения жильцов будет готов примерно через два месяца, сообщил Галлиано на своей странице в Facebook. При этом ничего не говорится о возможности трудоустройства или наличии удобств в сдаваемом в аренду жилье."Мы все еще работаем над планом, но каждый уже сейчас может приехать и жить здесь", - заявил местный чиновник. "Мы маленькое сообщество, но очень приветливое. Мы высоко в горах, но также недалеко от моря - это здоровый образ жизни, воздух очень чистый", - добавил Гальяно.В 1950-е годы в Бормиде проживало около 1000 человек, но многие итальянцы выбрали жизнь в большом городе.
 
 
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Ожидается, что план привлечения жильцов будет готов примерно через два месяца, сообщил Галлиано на своей странице в Facebook. При этом ничего не говорится о...

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