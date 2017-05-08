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Навальному прооперировали обожженный глаз в клинике Барселоны

09.05.2017 19:15 — Новости Мира | Tut.by  
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Оппозиционер Алексей Навальный подтвердил, что находится в Барселоне, где ему сделали операцию после ожога роговицы глаза. Восстановление, по словам врачей, займет несколько месяцев.


Фото: Евгений Фельдман для проекта «Это Навальный»

«Сразу отвечаю на очевидный вопрос: нет, мое лечение не заключалось в том, что меня били в правый глаз. Доктор в Барселоне (город этот оказался одним из центров европейской офтальмологии) сказал, что глаз мой починить попробует и вчера сделал операцию», — написал Навальный в своем инстаграме.

Оппозиционер также сообщил, что зрение будет восстанавливаться несколько месяцев.

«Вот сейчас сняли с меня адскую повязку, но видон все равно специфический. Ну зато можно без всяких пиратских аксессуаров обходиться. Зрение, мне сказали, к сожалению, будет восстанавливаться несколько месяцев. Пока правым глазом вижу только первую строчку (где те самые Ш и Б). На просьбу установить мне рентгеновское или инфракрасное зрение в больнице ответили категорическим отказом. Очередное проявление русофобии», — иронизирует политик.

27 апреля Навальному плеснули зеленкой в лицо — уже во второй раз за время президентской кампании, которую он ведет, открывая предвыборные штабы в регионах России. Зеленка, возможно, была смешана с другой неизвестной жидкостью — она вызвала химический ожог правого глаза. Нападавшие не найдены.

Обследование показало, что глаз политика видит всего 15% от нормы. Российские врачи посоветовали Навальному отправиться лечиться за рубеж.

В начале мая Федеральная миграционная служба неожиданно вернула Навальному загранпаспорт, благодаря чему он смог выехать на лечение. Ранее ФМС отказывала Навальному в этом праве, ссылаясь на его судимость.

 
 
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Оппозиционер Алексей Навальный подтвердил, что находится в Барселоне, где ему сделали операцию после ожога роговицы глаза. Восстановление, по словам врачей,...

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