В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Из заповедника в ЮАР сбежал прайд из пяти львов Хищники, неизвестным пока образом, вырвались на свободу и отправились в пограничную зону между ЮАР и Мозамбиком, где их видели вблизи автозаправочной станции.

Отряды добровольцев и полицейских разыскивают пятерку львов, сбежавших из заповедника в Южной Африке, передают информагентства. Для их поисков задействована как наземная, так и воздушная техника.Инцидент произошел в национальном заповеднике "Кругер". Хищники, неизвестным пока образом, вырвались на свободу и отправились в пограничную зону между ЮАР и Мозамбиком, где их видели вблизи автозаправочной станции. Затем они скрылись в посевах сахарного тростника.Львы уже успели загрызть корову. Это произошло на ферме, на значительном удалении от места их обитания. Полицейские призывают местных жителей и туристов проявлять бдительность и в случае обнаружения львов незамедлительно уведомить об этом полицию. Они считают, что теперь животные представляют реальную угрозу для людей.