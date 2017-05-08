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Из заповедника в ЮАР сбежал прайд из пяти львов

09.05.2017 19:40 — Новости Мира | БелТА  
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Из заповедника в ЮАР сбежал прайд из пяти львов
Отряды добровольцев и полицейских разыскивают пятерку львов, сбежавших из заповедника в Южной Африке, передают информагентства. Для их поисков задействована как наземная, так и воздушная техника.Инцидент произошел в национальном заповеднике "Кругер". Хищники, неизвестным пока образом, вырвались на свободу и отправились в пограничную зону между ЮАР и Мозамбиком, где их видели вблизи автозаправочной станции. Затем они скрылись в посевах сахарного тростника.Львы уже успели загрызть корову. Это произошло на ферме, на значительном удалении от места их обитания. Полицейские призывают местных жителей и туристов проявлять бдительность и в случае обнаружения львов незамедлительно уведомить об этом полицию. Они считают, что теперь животные представляют реальную угрозу для людей.
 
 
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Хищники, неизвестным пока образом, вырвались на свободу и отправились в пограничную зону между ЮАР и Мозамбиком, где их видели вблизи автозаправочной станции.

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