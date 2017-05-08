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Стало известно имя нового президента Южной Кореи

09.05.2017 20:00 — Новости Мира | БелТА  
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Стало известно имя нового президента Южной Кореи
В соответствии с прогнозами аналитиков и данными экзитполов, а также по итогам обработки более половины избирательных бюллетеней, стало известно, кто станет новым главой Южной Кореи. Кандидат от Демократической партии "Тобуро" Мун Чжэ Ин набирает больше всего голосов избирателей и уже завтра может занять высший государственный пост.Мун Чжэ Ин уже объявил о своей победе и поблагодарил народ Южной Кореи за оказанное доверие. Он пообещал сделать все, что от него зависит, для процветания и развития Кореи. Победу Ина признали и иные участники президентской гонки (всего их было 13).Мун Чжэ Ин пока опережает своих оппонентов и имеет в активе почти 40% голосов избирателей. Его ближайший преследователь, консерватор Хон Чжун Пхе, претендует только на 26,5% голосов.Окончательные итоги досрочных президентских выборов в Южной Корее будут объявлены 10 мая во второй половине дня. Тогда же пройдет инаугурация и немедленное вступление вновьизбранного президента в должность.
 
 
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Мун Чжэ Ин пока опережает своих оппонентов и имеет в активе почти 40% голосов избирателей. Его ближайший преследователь, консерватор Хон Чжун Пхе, претендует только...

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