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В Йемене наблюдается вспышка эпидемии холеры - ВОЗ

09.05.2017 20:35 — Новости Мира | БелТА  
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В Йемене наблюдается вспышка эпидемии холеры - ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения обращает внимание на критическую ситуацию в Йемене. По данным организации, в стране наблюдается вспышка эпидемии холеры, от которой на прошлой неделе скончались по меньшей мере 25 человек.В особо тяжелых случаях, например, когда организм ослаблен недоеданием или стрессом, болезнь может погубить человека за несколько часов. Для эффективного лечения нужны антибиотики и внутривенные уколы. Причиной распространения заболевания является затяжной вооруженный конфликт в стране. Боевые действия продолжаются почти два года, в результате обстрелов пострадала инфраструктура во многих регионах, нарушены водоснабжение и электросвязь. Из-за этого страдает качество воды, что и способствует эпидемии холеры в стране.
 
 
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Всемирная организация здравоохранения обращает внимание на критическую ситуацию в Йемене. По данным организации, в стране наблюдается вспышка эпидемии холеры, от...

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