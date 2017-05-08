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Мир отмечает годовщину окончания Второй мировой войны

09.05.2017 21:03 — Новости Мира | БелТА  
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Мир отмечает годовщину окончания Второй мировой войны
9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мир отмечает годовщину окончания Второй мировой войны, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Центр новостей ООН.В ноябре 2004 года Генеральная Ассамблея провозгласила 8 и 9 мая Днями памяти и примирения. Ассамблея предложила всем государствам-членам, организациям системы ООН, неправительственным организациям и частным лицам ежегодно отмечать один из этих дней или обе эти даты как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны.Накануне в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открылась фотовыставка, посвященная памятникам Великой Отечественной войны. В экспозицию вошли изображения знаменитых мемориалов и скульптур из девяти стран бывшего Советского Союза, вставших на борьбу с фашистскими захватчиками: России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.На открытии выставки выступил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он напомнил, что историческая победа в этой войне создала условия для создания ООН, призванной избавить грядущие поколения от ужасов войны."В то время, когда в мире бушует столько вооруженных конфликтов, каждый из нас должен приложить все силы, чтобы остановить войны и не допустить новых", - подчеркнул глава ООН.-0-
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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В ноябре 2004 года Генеральная Ассамблея провозгласила 8 и 9 мая Днями памяти и примирения.

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