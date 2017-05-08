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Два трагических инцидента с мигрантами произошли в Средиземном море

09.05.2017 21:22 — Новости Мира | БелТА  
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Два трагических инцидента с мигрантами произошли в Средиземном море
Фото Reuters
9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и Международной организации по миграции (МОМ) подтвердили информацию о двух кораблекрушениях в Средиземном море, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Центр новостей ООН.Один трагический инцидент произошел вечером 5 мая. В море стала тонуть перегруженная резиновая лодка с 132 людьми на борту. Береговой охране удалось спасти 50 мигрантов и искателей убежища, которых доставили к берегам Сицилии. Примерно 80 пассажиров этой лодки погибли или пропали без вести.7 мая у берегов Ливии произошел еще один трагический инцидент. Ливийская береговая охрана спасла женщину и шесть мужчин. Остальные пассажиры этой лодки -163 человека - погибли или пропали без вести.С начала этого года к европейским берегам по Средиземному морю отправились более 43 тыс. беженцев и мигрантов. 1,3 тыс. человек пропали без вести или погибли во время этого опасного путешествия.-0-
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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В Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и Международной организации по миграции (МОМ) подтвердили информацию о двух кораблекрушениях в...

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