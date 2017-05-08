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В Мексике при взрыве пиротехники в здании погибли и получили ранения свыше 40 человек

09.05.2017 21:45 — Новости Мира | БелТА  
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В Мексике при взрыве пиротехники в здании погибли и получили ранения свыше 40 человек
Фото Reuters
По меньшей мере 14 человек погибли и еще около 30 получили ранения разной степени тяжести при взрыве пиротехники на складе в Мексике, передают информагентства.Девять человек погибли на месте и еще пять скончались в больницах. Среди убитых также находились пять детей. Инцидент произошел в деревне Сан-Исидро, штат Пуебла. Известно, что ракетницы и фейерверки хранились в обычном жилом доме, хозяева которого готовились к местному религиозному празднику, который должен был состояться через несколько дней. Один из горящих фейерверков упал на коробки с остальными и спровоцировал мощный взрыв, уничтоживший здание. На месте происшествия работают спасатели и медики. Полиция занимается расследованием обстоятельств инцидента.
 
 
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