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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Мексике при взрыве пиротехники в здании погибли и получили ранения свыше 40 человек Известно, что ракетницы и фейерверки хранились в обычном жилом доме, хозяева которого готовились к местному религиозному празднику, который должен был состояться...

По меньшей мере 14 человек погибли и еще около 30 получили ранения разной степени тяжести при взрыве пиротехники на складе в Мексике, передают информагентства.Девять человек погибли на месте и еще пять скончались в больницах. Среди убитых также находились пять детей. Инцидент произошел в деревне Сан-Исидро, штат Пуебла. Известно, что ракетницы и фейерверки хранились в обычном жилом доме, хозяева которого готовились к местному религиозному празднику, который должен был состояться через несколько дней. Один из горящих фейерверков упал на коробки с остальными и спровоцировал мощный взрыв, уничтоживший здание. На месте происшествия работают спасатели и медики. Полиция занимается расследованием обстоятельств инцидента.