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Инцидент на шахте в Грузии: погибли несколько шахтеров

09.05.2017 22:10 — Новости Мира | БелТА  
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Инцидент на шахте в Грузии: погибли несколько шахтеров
Фото AFP
В небольшом шахтерском городе Ткибули произошло частичное обрушение шахты. Сообщается, что в результате инцидента погибли по меньшей мере четыре горняка. О причинах аварии достоверных сведений нет, скорее всего, произошло обрушение оборудования, предназначенного для спуска рабочих в забой. Несколько человек, находившихся на платформе, сорвались вниз с 400-метровой высоты.К месту инцидента были направлены спасательные бригады. В Ткибули также прибыли министр экономики Грузии и сотрудники Агентства технического и стройнадзора при минэкономики.
 
 
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О причинах аварии достоверных сведений нет, скорее всего, произошло обрушение оборудования, предназначенного для спуска рабочих в забой. Несколько человек,...

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