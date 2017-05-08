Фото AFP

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Инцидент на шахте в Грузии: погибли несколько шахтеров О причинах аварии достоверных сведений нет, скорее всего, произошло обрушение оборудования, предназначенного для спуска рабочих в забой. Несколько человек,...

В небольшом шахтерском городе Ткибули произошло частичное обрушение шахты. Сообщается, что в результате инцидента погибли по меньшей мере четыре горняка. О причинах аварии достоверных сведений нет, скорее всего, произошло обрушение оборудования, предназначенного для спуска рабочих в забой. Несколько человек, находившихся на платформе, сорвались вниз с 400-метровой высоты.К месту инцидента были направлены спасательные бригады. В Ткибули также прибыли министр экономики Грузии и сотрудники Агентства технического и стройнадзора при минэкономики.