В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В жилом квартале канадского Гамильтона произошла перестрелка Известно, что ранения получили по меньшей мере четыре человека. Состояние одного из раненых оценивается как критическое.

Информагентства сообщают о перестрелке в одном из жилых районов города Гамильтон (Канада). Известно, что ранения получили по меньшей мере четыре человека. Состояние одного из раненых оценивается как критическое.Полиция арестовала двоих подозреваемых, еще трое находятся в розыске. Сообщается, что стрельба доносилась из довольно благополучного дома на одной из самых тихих и спокойных улиц. В настоящее время продолжается поиск свидетелей и выяснение обстоятельств инцидента.