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В жилом квартале канадского Гамильтона произошла перестрелка

09.05.2017 22:32 — Новости Мира | БелТА  
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В жилом квартале канадского Гамильтона произошла перестрелка
Информагентства сообщают о перестрелке в одном из жилых районов города Гамильтон (Канада). Известно, что ранения получили по меньшей мере четыре человека. Состояние одного из раненых оценивается как критическое.Полиция арестовала двоих подозреваемых, еще трое находятся в розыске. Сообщается, что стрельба доносилась из довольно благополучного дома на одной из самых тихих и спокойных улиц. В настоящее время продолжается поиск свидетелей и выяснение обстоятельств инцидента.
 
 
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Известно, что ранения получили по меньшей мере четыре человека. Состояние одного из раненых оценивается как критическое.

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