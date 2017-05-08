В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Взрыв прогремел на юго-востоке Турции: ранены несколько военных Сообщается, что сработала мина, которая была заложена в земле.

Инцидент произошел в провинции Хаккяри, в приграничном с Ираном районе, передают информагентства. Сообщается, что сработала мина, которая была заложена в земле. В результате взрыва тяжелые ранения получили трое военнослужащих. По предварительной версии полиции, мину заложили члены Рабочей партии Курдистана. Именно она контролирует обширные зоны в данной провинции. Однако пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение.