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Взрыв прогремел на юго-востоке Турции: ранены несколько военных

09.05.2017 23:02 — Новости Мира | БелТА  
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Взрыв прогремел на юго-востоке Турции: ранены несколько военных
Инцидент произошел в провинции Хаккяри, в приграничном с Ираном районе, передают информагентства. Сообщается, что сработала мина, которая была заложена в земле. В результате взрыва тяжелые ранения получили трое военнослужащих. По предварительной версии полиции, мину заложили члены Рабочей партии Курдистана. Именно она контролирует обширные зоны в данной провинции. Однако пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение.
 
 
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Сообщается, что сработала мина, которая была заложена в земле.

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