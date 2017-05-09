«Нас сегодня не расстреляли, потому что у нас «Евровидение», — эмоционально рассказывает один из участников акции «Бессмертный полк» в Киеве. Мы тоже побывали на этом шествии в столице Украины и поговорили со сторонниками и противниками таких мероприятий. Как ведут себя активисты и полиция, а также как ветераны отходят во всем этом на второй план — в материале TUT.BY.





Акция «Бессмертный полк» зародилась несколько лет назад в России. Она представляет собой шествие с портретами своих родственников, воевавших в Великую Отечественную. Такую же акцию с прошлого года проводят и в Киеве.

Около 10 утра 9 мая возле станции метро «Арсенальная» собираются люди с портретами. Здесь же стоят и противники этой акции.





Идеологическое противостояние слышится в беседах разных компаний, хоть мероприятие и заявлялось как неполитическое.

— Всю эту власть надо на Майдане повесить! Гройсмановскую, воровскую, — обсуждают повестку дня женщины.

— Слава Украине! Героям слава! — слышится из почти соседней компании.

— Кого хороним? — громко спрашивают мужчины, увидев венок, который другие проносят рядом.

— Совок хороним! — реагирует симпатичная девушка и мужики смеются.

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Несмотря на словесные перепалки, до явного конфликта не доходит. Чтобы избежать физического противостояния на шествии, полиция пропускает через рамку не всех, оценивая намерения того или иного человека. Не разрешают проносить с собой и запрещенную, согласно закону «Об осуждении тоталитарных режимов», символику.

Стоит отметить, что правоохранителей на этом мероприятии достаточно даже по белорусским меркам, и работают они корректно. Впереди колонны выстраивается конная полиция, а вдоль всего маршрута следования акции стоят курсанты с украинскими флагами.



















А вот на самом шествии больше людей старшего поколения, но ветеранов мало. Их подводят в первые ряды колонны, и только почти через час начинается движение.

Но уже через несколько минут откуда-то доносится украинская музыка. Видим, что возле одного из домов стоят представители Организации украинских националистов. Одни — на тротуаре с плакатами, другие — в окне с мегафоном.

Шествие скандирует «Фашизм не пройдет!». Из окна им отвечают, что националисты первыми пошли защищать Украину. Периодически из здания бросают дымовые шашки, которые оперативно тушат пожарные. Иногда в толпу летит картошка, но большого внимания этому никто не предает.



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Далее по пути следования шествие встречает духовой оркестр, а на подходе к парку вдоль ограждения опять стоят противники этой акции.

— Рашизм не пройдет, — скандируют они колонне.

— Фашизм не пройдет, — отвечают проходящие мимо.

Над всем этим летает полицейский вертолет и несколько коптеров. «Повернитесь, вас снимает СБУ», — смеются мужчины вслед проходящим мимо и шествие направляется в парк Славы, чтобы возложить цветы к Вечному огню.















Возле монумента колонну снова встречают активисты с украинскими государственными и красно-черным флагом. Кроме того, молодые люди держат растяжку, на которой ветеран УПА и ветеран Красной армии жмут друг другу руки. Но на сегодняшнем мероприятии единства не заметно: люди называют друг друга фашистами и взаимно обвиняют в предательстве.

Когда над шествием кто-то поднимает официально запрещенный флаг Советского Союза, его в скором времени срывают активисты. Несколько минут он валяется под ногами, но потом кто-то уносит его в сторону. Вскоре в парке растягивают большой флаг Украины, мимо которого проходят последние участники «Бессмертного полка».





Один из пришедших на акцию — коммерсант Александр. Говорит, что немного опасался приходить.

— Ожидали вообще расстрела. Старшая дочка убеждала нас сюда не идти. Говорила, что мы живыми не вернемся.

Мужчина говорит, что он пришел на «Бессмертный полк», потому что хочет, чтобы «в Украине не было фашистов».

— Власть у нас сейчас профашистская. Ведь она уже была тогда, когда живьем сотню человек сожгли в Одессе. И они эту грань уже переступили. Это бешенные звери. Нас сейчас здесь не расстреляли благодаря тому, что у нас «Евровидение». Просто нехорошо картинку такую показать будет.





Эту теорию высказывает и бухгалтер Александр, который пришел с женой и маленьким ребенком.

— Дестабилизация нынешней власти сейчас не нужна. Можно сказать, что 9 мая спасло «Евровидение».

Он называет это мероприятие грустным. По его словам, оно показывает, что общество расколото. Александр говорит, что «вот так вот выглядит гражданская война, и договориться не получится». При этом идейных националистов он уважает.

— Пусть каждый регион назначает своих героев, и будет единая Украина.





А вот Максим, который стоит возле украинского флага с надписью «Севастополь», наоборот считает, что Украина уже становится единой. В «Бессмертном полке» участия он не принимал.

— Мы тоже пришли почтить память и мы считаем, что непризнание ряда героев публично и увенчание остальных героев публично — несправедливо. Поэтому нужно делать акцент на том, что армий было много и все боролись на разных сторонах ради суверенитета Украины. У меня есть родственники, которые воевали и в Красной армии, и на Западе Украины.

По словам парня, он тоже опасался провокаций. Думал, что сегодня будет большее количество запрещенных ленточек и флагов.

— Ведь это реальное провокаторство, потому что в СМИ говорили, что можно использовать, а что нельзя. Но полиция все это устранила.





По наблюдениям активиста Аскольда, в шествии принимали участие не только люди с официально запрещенной символикой, но и сторонники «русского мира».

— Я не влажу в идеологический вопрос, праздновать 8 или 9 мая. Я влажу в тот вопрос, что не хочу, чтобы тут было ДНР/ЛНР и русский мир. Мы не хотим, чтобы тут была война. И мы сами подходили к ветеранам, обнимали их и желали им здоровья.

Правда, визуально сегодня ветераны немного затерялись во всем этом политическом противостоянии. На первый план вышли перекрикивания друг друга, лозунги и провокации с обеих сторон, которые полиции по большей части удавалось пресекать.





— Надо чтобы спокойно было, а не такая охрана вот тут, — грустно замечает один из ветеранов, идя от Вечного огня. Второй фронтовик сидит прямо на высоком бордюре и принимает цветы от прохожих.





— Умных людей появилось больше. Просто они поняли, что воевать — не надо. Жить надо, строить надо. Я за то, чтобы все в мире жили, — говорит он, а после того, как все участники «Бессмертного полка» возложили цветы, к Вечному огню массово пошли киевляне.

Среди них были и действующие военные, и люди с красным маком на груди, и мамы с детьми. Не было только лозунгов, символики и крика.



