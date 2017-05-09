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На пляжах в ОАЭ наблюдается разлив нефти
10.05.2017 01:02 — Новости Мира | БелТА
Фото LifeЖители и гости Объединенных Арабских Эмиратов уже примерно неделю наблюдают за утечкой нефти, загрязнившей часть побережья. Пляжи закрыты для посещения, как сообщают очевидцы.Море покрыто тончайшей темной пленкой, при этом температура воды достигает 30 градусов Цельсия. Зона бедствия огорожена буйками, а на пляжах расположены предупредительные таблички. О причинах утечки нефти не сообщается.
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О причинах утечки нефти не сообщается.
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