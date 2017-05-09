Фото Life

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На пляжах в ОАЭ наблюдается разлив нефти О причинах утечки нефти не сообщается.

Жители и гости Объединенных Арабских Эмиратов уже примерно неделю наблюдают за утечкой нефти, загрязнившей часть побережья. Пляжи закрыты для посещения, как сообщают очевидцы.Море покрыто тончайшей темной пленкой, при этом температура воды достигает 30 градусов Цельсия. Зона бедствия огорожена буйками, а на пляжах расположены предупредительные таблички. О причинах утечки нефти не сообщается.