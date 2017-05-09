ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На пляжах в ОАЭ наблюдается разлив нефти

10.05.2017 01:02 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
На пляжах в ОАЭ наблюдается разлив нефти
Фото Life
Жители и гости Объединенных Арабских Эмиратов уже примерно неделю наблюдают за утечкой нефти, загрязнившей часть побережья. Пляжи закрыты для посещения, как сообщают очевидцы.Море покрыто тончайшей темной пленкой, при этом температура воды достигает 30 градусов Цельсия. Зона бедствия огорожена буйками, а на пляжах расположены предупредительные таблички. О причинах утечки нефти не сообщается.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О причинах утечки нефти не сообщается.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
На юго-востоке Москвы столкнулись автобус и легковой автомобиль
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика