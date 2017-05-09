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В Германии открыли самый длинный в мире подвесной мост

10.05.2017 00:05 — Новости Мира | БелТА  
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В Германии открыли самый длинный в мире подвесной мост
Инженерное сооружение-рекордсмен появилось недалеко от города Обергарц-ам-Броккен, в районе гор Гарц. Оно представляет собой подвесной пешеходный мост, самый длинный в мире, как заверяют его создатели. Общая протяженность моста составляет 458 метров. Он получил название Titan-RT и, как считается, побил рекорд, установленный сочинским "Скайпарком", имеющим длину 439 метров.Конструкцию сооружали в течение пяти лет и рядом с мостом также планируется возведение туристического центра. Известно, что мост простирается над крупной плотиной Раппбоде, устроенной на самом крупном немецком водохранилище.
 
 
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Общая протяженность моста составляет 458 метров. Он получил название Titan-RT и, как считается, побил рекорд, установленный сочинским "Скайпарком", имеющим длину 439...

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