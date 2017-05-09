В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Германии открыли самый длинный в мире подвесной мост Общая протяженность моста составляет 458 метров. Он получил название Titan-RT и, как считается, побил рекорд, установленный сочинским "Скайпарком", имеющим длину 439...

Инженерное сооружение-рекордсмен появилось недалеко от города Обергарц-ам-Броккен, в районе гор Гарц. Оно представляет собой подвесной пешеходный мост, самый длинный в мире, как заверяют его создатели. Общая протяженность моста составляет 458 метров. Он получил название Titan-RT и, как считается, побил рекорд, установленный сочинским "Скайпарком", имеющим длину 439 метров.Конструкцию сооружали в течение пяти лет и рядом с мостом также планируется возведение туристического центра. Известно, что мост простирается над крупной плотиной Раппбоде, устроенной на самом крупном немецком водохранилище.