Новым президентом Южной Кореи стал Мун Чжэ Ин

Представитель «Демократической партии» Мун Чжэ Ин выиграл президентские выборы в Южной Корее. Как сообщает агентство Ёнхап со ссылкой на Национальный избирательный комитет страны, он заручился поддержкой 41,1 процента голосов (13,4 миллиона) граждан.



Мун Чжэ Ин. Фото: Reuters

За консерватора из «Корейской свободы» Хон Джун Пхе проголосовали 24,03 процента, Ан Чхоль Су от левоцентристской «Народной партии» набрал 21,4 процента.

Еще до объявления официальных результатов, Мун Чжэ Ин заявил, что «построит новую нацию. Великую Корею, гордую Корею. И я буду гордым президентом гордой нации».

Мун Чжэ Ин, который с небольшим отрывом на предыдущих выборах уступил отстраненной ранее от должности президента Пак Кын Хе в 2012 году, раскритиковал предыдущие администрации за то, что они не смогли остановить развитие северокорейской программы ракетного и ядерного вооружения. Он выступает за двухстороннюю политику диалога при сохранении давления и санкций.

Пак Кын Хе была отстранена от должности и позже арестована по обвинению в причастности ко взяточничеству и злоупотреблении властью. Причиной скандала стала гадалка и близкая подруга президента Чхве Сун Силь. Ее обвиняют в давлении на десятки крупнейших фирм с целью перечисления ими денег в два некоммерческих фонда. В деле фигурирует сумма в 77,4 миллиарда вон (65,6 миллиона долларов).

Предполагается, что в изоляторе Пак Кын Хе проведет несколько месяцев, пока продолжаются судебные разбирательства.