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Новым президентом Южной Кореи стал Мун Чжэ Ин
10.05.2017 06:00 — Новости Мира | Tut.by
Представитель «Демократической партии» Мун Чжэ Ин выиграл президентские выборы в Южной Корее. Как сообщает агентство
За консерватора из «Корейской свободы» Хон Джун Пхе проголосовали 24,03 процента, Ан Чхоль Су от левоцентристской «Народной партии» набрал 21,4 процента.
Еще до объявления официальных результатов, Мун Чжэ Ин заявил, что «построит новую нацию. Великую Корею, гордую Корею. И я буду гордым президентом гордой нации».
Мун Чжэ Ин, который с небольшим отрывом на предыдущих выборах уступил отстраненной ранее от должности президента Пак Кын Хе в 2012 году, раскритиковал предыдущие администрации за то, что они не смогли остановить развитие северокорейской программы ракетного и ядерного вооружения. Он выступает за двухстороннюю политику диалога при сохранении давления и санкций.
Пак Кын Хе была отстранена от должности и позже
Предполагается, что в изоляторе Пак Кын Хе проведет несколько месяцев, пока продолжаются судебные разбирательства.
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Еще до объявления официальных результатов, Мун Чжэ Ин заявил, что "построит новую нацию. Великую Корею, гордую Корею. И я буду гордым президентом гордой нации".
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