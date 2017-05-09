Трамп уволил Коми с поста директора ФБР

Президент США Дональд Трамп отстранил директора ФБР Джеймса Коми от выполнения своих обязанностей. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Белого дома.



Джеймс Коми. Фото: Reuters

«ФБР является одним из самых уважаемых институтов нашей страны, и сегодняшний день ознаменует новое начало для предмета гордости наших правоохранительных органов», — приводит Белый дом слова Трампа. В документе отмечается, что кандидатов на пост нового руководителя ведомства начнут подбирать незамедлительно.

В послании, которое было доставлено Коми курьером, подчеркивалось, что его отстранение от должности «вступает в силу немедленно», а причина его увольнения заключается в том, что он «не смог эффективно руководить ФБР».

По существу это не письмо, а краткая записка. Президент уведомляет директора ФБР, что получил от министра и от первого заместителя министра юстиции США отдельные обращения с одинаковой рекомендацией — отправить Коми в отставку. «Я принял их рекомендацию, и вы сим лишаетесь полномочий и отстраняетесь от должности», — сообщает Трамп, добавляя, что решение «вступает в силу немедленно».

«Хотя я вам очень признателен за то, что вы целых три раза информировали меня о том, что я не нахожусь под следствием, я тем не менее согласен с суждением министерства юстиции о том, что вы не в состоянии эффективно руководить Бюро», — пишет глава американской администрации.

«Нам крайне необходимо найти для ФБР новое руководство, которое возродит доверие общественности к его жизненно важной правоохранительной миссии», — констатирует Трамп.

В заключение он желает уволенному чиновнику «всего наилучшего в (его) будущих начинаниях».

Как сообщила пресс-служба, такое решение глава государства принял по рекомендации генерального прокурора США Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенштайна. Сешнс рекомендовал Трампу назначить на пост директора ФБР более опытного и квалифицированного человека. Такой призыв содержится в письме, направленном генпрокурором президенту.

«Я пришел к выводу, что настало время перезагрузки руководства ФБР… Директором ФБР должен быть тот, кто честно действует в соответствии с правилам и принципами министерства юстиции, и тот, кто подает правильный пример для представителей правоохранительных органов и других сотрудников минюста», — говорится в послании.

«Таким образом я рекомендую отстранить Джеймса Коми и найти опытного и квалифицированного человека, который поведет за собой прекрасных людей ФБР», — написал Сешнс. министерство юстиции США, которым он руководит, одновременно выполняет функции Генеральной прокуратуры и курирует деятельность ФБР.

Коми занимал пост директора ФБР менее четырех лет. Он был назначен главой Бюро в июне 2013 года экс-президентом США Бараком Обамой. В июле 2013 года Сенат утвердил его на этом посту. До этого Коми работал главным советником в аэрокосмической корпорации Lockheed Martin и инвестиционной компании Bridgewater Associates.

При нем было открыто дело о нарушениях кандидатом в президенты от демократов Хиллари Клинтон правил служебной переписки. Позже Клинтон обвинила Коми в том, что именно это расследование стало причиной ее поражения на выборах. На посту главы ФБР Коми также руководил расследованием предполагаемых связей сотрудников предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией.