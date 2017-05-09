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Вашингтон будет поставлять оружие сирийским курдам
10.05.2017 07:14 — Новости Мира | Tut.by
Воюющие с джихадистами «Исламского государства» сирийские курды получат огнестрельное оружие, боеприпасы и бронетехнику, сообщил Пентагон.
Вопреки протестам Анкары администрация США приняла решение обеспечить оружием сирийских курдов, которые ведут борьбу против джихадистской группировки «Исламское государство» (ИГ). Речь идет о поставках огнестрельного оружия, в том числе автоматического, боеприпасов и бронетехники, сообщил Пентагон во вторник, 9 мая.
Как отмечает агентство dpa, за этим решением может последовать новый виток напряженности в отношениях США и Турции. Анкара считает курдских ополченцев сторонниками запрещенной Курдской рабочей партии.
Между тем Вашингтон планирует привлечь Турцию к борьбе за освобождение города Ракка на севере Сирии. «Мы намереваемся сотрудничать с турками по завоеванию Ракки», — заявил министр обороны США Джеймс Мэттис во время конференции по борьбе с ИГ в Копенгагене.
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Воюющие с джихадистами "Исламского государства" сирийские курды получат огнестрельное оружие, боеприпасы и бронетехнику, сообщил Пентагон.
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