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Вашингтон будет поставлять оружие сирийским курдам

10.05.2017 07:14 — Новости Мира | Tut.by  
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Воюющие с джихадистами «Исламского государства» сирийские курды получат огнестрельное оружие, боеприпасы и бронетехнику, сообщил Пентагон.


Фото: Reuters, Ahmed Jadallah

Вопреки протестам Анкары администрация США приняла решение обеспечить оружием сирийских курдов, которые ведут борьбу против джихадистской группировки «Исламское государство» (ИГ). Речь идет о поставках огнестрельного оружия, в том числе автоматического, боеприпасов и бронетехники, сообщил Пентагон во вторник, 9 мая.

Как отмечает агентство dpa, за этим решением может последовать новый виток напряженности в отношениях США и Турции. Анкара считает курдских ополченцев сторонниками запрещенной Курдской рабочей партии.

Между тем Вашингтон планирует привлечь Турцию к борьбе за освобождение города Ракка на севере Сирии. «Мы намереваемся сотрудничать с турками по завоеванию Ракки», — заявил министр обороны США Джеймс Мэттис во время конференции по борьбе с ИГ в Копенгагене.

 
 
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Воюющие с джихадистами "Исламского государства" сирийские курды получат огнестрельное оружие, боеприпасы и бронетехнику, сообщил Пентагон.

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