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Трамп отправил в отставку директора ФБР
10.05.2017 08:29 — Новости Мира | БелТА
Джеймс Коми, уволенный с поста директора ФБР США. Фото Reuters10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп отправил в отставку директора ФБР Джеймса Коми, сообщают информагентства со ссылкой на пресс-службу Белого дома.Такое решение Трамп принял, получив рекомендации Минюста. В ведомстве посчитали, что Коми не может эффективно выполнять свои обязанности. Президент в письме уведомил Джеймса Коми о лишении его полномочий и отстранении от должности. В документе также было отмечено, что данное решение вступает в силу незамедлительно."Хотя я очень благодарен вам за то, что вы по трем разным поводам проинформировали меня, что я не нахожусь под расследованием, я все равно согласен с мнением Министерства юстиции, что вы не способны эффективно руководить бюро", - говорится в послании президента.Кроме того, отмечается, что для ФБР будет найдено новое руководство, которое сможет возродить доверие людей к правоохранительной функции ведомства. Сообщается, что подбор кандидатов на освободившийся пост начнется немедленно.Джеймс Коми был назначен на пост главы ФБР в июне 2013 года и занимал его менее четырех лет. При нем были начаты разбирательства по делу о нарушениях кандидатом в президенты Хиллари Клинтон правил служебной переписки. Позже Клинтон обвинила Коми в том, что это привело к ее поражению на выборах. Он также руководил расследованием предполагаемых связей сотрудников предвыборного штаба Трампа с Россией.-0-
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Такое решение Трамп принял, получив рекомендации Минюста. В ведомстве посчитали, что Коми не может эффективно выполнять свои обязанности.
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