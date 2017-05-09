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Временным руководителем ФБР стал Маккейб

10.05.2017 09:23 — Новости Мира | БелТА  
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Временным руководителем ФБР стал Маккейб
10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временно исполнять обязанности руководителя ФБР будет Эндрю Маккейб, сообщают информагентства.Президент США Дональд Трамп встретился с Эндрю Маккейбом - заместителем уволенного директора - сразу после отставки Джеймса Коми.Как сообщалось, Дональд Трамп 9 мая по рекомендации Минюста отстранил от должности директора ФБР Джеймса Коми. О лишении полномочий Коми был уведомлен в письменном виде. В послании говорилось, что бывший руководитель не способен эффективно исполнять свои обязанности.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Президент США Дональд Трамп встретился с Эндрю Маккейбом - заместителем уволенного директора - сразу после отставки Джеймса Коми.

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