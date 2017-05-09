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Временным руководителем ФБР стал Маккейб
10.05.2017 09:23 — Новости Мира | БелТА
10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временно исполнять обязанности руководителя ФБР будет Эндрю Маккейб, сообщают информагентства.Президент США Дональд Трамп встретился с Эндрю Маккейбом - заместителем уволенного директора - сразу после отставки Джеймса Коми.Как сообщалось, Дональд Трамп 9 мая по рекомендации Минюста
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Президент США Дональд Трамп встретился с Эндрю Маккейбом - заместителем уволенного директора - сразу после отставки Джеймса Коми.
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