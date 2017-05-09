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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мун Чжэ Ин вступил в должность президента Республики Корея Пятилетний срок полномочий Мун Чжэ Ин начался утром в среду после того, как Национальная избирательная комиссия (НИК) подтвердила его победу на президентских...

10 мая, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. Мун Чжэ Ин официально вступил в должность президента Республики Корея. Церемония инаугурации прошла в Национальном собрании.Пятилетний срок полномочий Мун Чжэ Ин начался утром в среду после того, как Национальная избирательная комиссия (НИК) подтвердила его победу на президентских выборах, которые состоялись во вторник, 9 мая. Кандидат от Демократической партии Мун Чжэ Ин набрал 41,08% голосов, за него проголосовали более 13,4 млн человек. Его ближайшего преследователя Хон Чжун Пхе поддержали 24,03% избирателей (7,85 млн человек).-0-