﻿ Мун Чжэ Ин вступил в должность президента Республики Корея. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мун Чжэ Ин вступил в должность президента Республики Корея

10.05.2017 09:37 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Мун Чжэ Ин вступил в должность президента Республики Корея
ФОто Reuters
10 мая, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. Мун Чжэ Ин официально вступил в должность президента Республики Корея. Церемония инаугурации прошла в Национальном собрании.Пятилетний срок полномочий Мун Чжэ Ин начался утром в среду после того, как Национальная избирательная комиссия (НИК) подтвердила его победу на президентских выборах, которые состоялись во вторник, 9 мая. Кандидат от Демократической партии Мун Чжэ Ин набрал 41,08% голосов, за него проголосовали более 13,4 млн человек. Его ближайшего преследователя Хон Чжун Пхе поддержали 24,03% избирателей (7,85 млн человек).-0-
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пятилетний срок полномочий Мун Чжэ Ин начался утром в среду после того, как Национальная избирательная комиссия (НИК) подтвердила его победу на президентских...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Временным руководителем ФБР стал Маккейб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика