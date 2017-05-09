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Литва возводит на границе с Россией забор за 1,335 млн евро

10.05.2017 11:12 — Новости Мира | Tut.by  
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Защитный забор протяженностью 44,6 км возведут на границе с Россией. Как сообщает Государственная пограничная служба Литвы, его строительство обойдется в 1 млн 335 тыс. евро. Договор с подрядчиком на проведение работ подписан.

Как говорится в сообщении, деньги будут выделены из государственного бюджета. Заграждение должно быть возведено к декабрю текущего года.

Высота забора составит 2 метра. «Заграждение появится на участке схождения границ Литвы, Польши и РФ около озера Виштитис (Виштынецкое озеро) и протянется по территории Шакяйского и Вилкавишкского районов до Немана», — сообщила погранслужба.

В минувшем году о планах возвести заграждение на границе с Россией сообщила Норвегия.

Сообщалось, что «решение о возведении забора на границе с Россией принято правительством королевства в целях усиления контроля над пересекающими границу беженцами».

 
 
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Как говорится в сообщении, деньги будут выделены из государственного бюджета. Заграждение должно быть возведено к декабрю текущего года.

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