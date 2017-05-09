|
Литва возводит на границе с Россией забор за 1,335 млн евро
10.05.2017 11:12 — Новости Мира | Tut.by
Защитный забор протяженностью 44,6 км возведут на границе с Россией. Как сообщает
Как говорится в сообщении, деньги будут выделены из государственного бюджета. Заграждение должно быть возведено к декабрю текущего года.
Высота забора составит 2 метра. «Заграждение появится на участке схождения границ Литвы, Польши и РФ около озера Виштитис (Виштынецкое озеро) и протянется по территории Шакяйского и Вилкавишкского районов до Немана», — сообщила погранслужба.
В минувшем году о планах возвести заграждение на границе с Россией сообщила Норвегия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как говорится в сообщении, деньги будут выделены из государственного бюджета. Заграждение должно быть возведено к декабрю текущего года.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии