Литва возводит на границе с Россией забор за 1,335 млн евро

Защитный забор протяженностью 44,6 км возведут на границе с Россией. Как сообщает Государственная пограничная служба Литвы , его строительство обойдется в 1 млн 335 тыс. евро. Договор с подрядчиком на проведение работ подписан.

Как говорится в сообщении, деньги будут выделены из государственного бюджета. Заграждение должно быть возведено к декабрю текущего года.

Высота забора составит 2 метра. «Заграждение появится на участке схождения границ Литвы, Польши и РФ около озера Виштитис (Виштынецкое озеро) и протянется по территории Шакяйского и Вилкавишкского районов до Немана», — сообщила погранслужба.

В минувшем году о планах возвести заграждение на границе с Россией сообщила Норвегия.

Сообщалось , что «решение о возведении забора на границе с Россией принято правительством королевства в целях усиления контроля над пересекающими границу беженцами».