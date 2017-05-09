Президент Республики Корея назначил на пост премьера губернатора Ли Нак Ена

10 мая, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин на своей первой пресс-конференции после выборов объявил о назначении на пост премьер-министра страны губернатора провинции Чолла-Намдо Ли Нак Ена.

Президентские выборы в Республике Корея состоялись во вторник, 9 мая. Победу одержал кандидат от Демократической партии Мун Чжэ Ин, набрав 41,08% голосов.-0-