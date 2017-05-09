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Президент Республики Корея назначил на пост премьера губернатора Ли Нак Ена

10.05.2017 11:41 — Новости Мира | БелТА  
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10 мая, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин на своей первой пресс-конференции после выборов объявил о назначении на пост премьер-министра страны губернатора провинции Чолла-Намдо Ли Нак Ена.

Президентские выборы в Республике Корея состоялись во вторник, 9 мая. Победу одержал кандидат от Демократической партии Мун Чжэ Ин, набрав 41,08% голосов.-0-

 
 
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Президентские выборы в Республике Корея состоялись во вторник, 9 мая. Победу одержал кандидат от Демократической партии Мун Чжэ Ин, набрав 41,08% голосов.

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