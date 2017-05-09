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Обязанности главы Нацбанка Украины будет исполнять Яков Смолий

10.05.2017 12:30 — Новости Мира | БелТА  
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Обязанности главы Нацбанка Украины будет исполнять Яков Смолий
Нацбанка Украины

10 мая, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Первый заместитель председателя Нацбанка Украины (НБУ) Яков Смолий будет исполнять обязанности председателя НБУ с 11 мая 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Сегодня у председателя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой последний рабочий день, о чем она объявила месяц назад", - говорится в сообщении.

В НБУ отмечают, что Валерия Гонтарева полностью оставляет профессиональные дела в Национальном банке и уходит в вынужденный отпуск, пока Верховная Рада Украины не примет решение относительно ее отставки.

Валерия Гонтарева 10 апреля сообщила, что написала заявление об увольнении. Согласно действующему законодательству, решение об отставке главы Национального банка принимает Президент Украины, а утверждает Верховная Рада. Таким образом, Яков Смолий будет исполнять обязанности председателя Национального банка Украины до назначения нового председателя Нацбанка.-0-

 
 
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"Сегодня у председателя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой последний рабочий день, о чем она объявила месяц назад", - говорится в сообщении.

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