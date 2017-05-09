Исполнитель теракта в Стокгольме признан психически здоровым

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предполагаемый исполнитель теракта в Стокгольме не страдал психическим расстройством во время совершения наезда на людей на улице Дроттнинггатан в начале апреля этого года. Об этом свидетельствуют результаты судебной медицинской экспертизы, информирует ТАСС со ссылкой на телеканал SVT.

Сегодня заключение психиатров было представлено в Стокгольмский окружной суд.

7 апреля террорист на угнанном грузовике компании Spendrups совершил наезд на людей на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма. По данным полиции, были ранены 15 человек, пятеро погибли. По делу о теракте прокуратурой задержан 39-летний Рахмат Акилов из Узбекистана.-0-