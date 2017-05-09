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Исполнитель теракта в Стокгольме признан психически здоровым

10.05.2017 13:14 — Новости Мира | БелТА  
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10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предполагаемый исполнитель теракта в Стокгольме не страдал психическим расстройством во время совершения наезда на людей на улице Дроттнинггатан в начале апреля этого года. Об этом свидетельствуют результаты судебной медицинской экспертизы, информирует ТАСС со ссылкой на телеканал SVT.

Сегодня заключение психиатров было представлено в Стокгольмский окружной суд.

7 апреля террорист на угнанном грузовике компании Spendrups совершил наезд на людей на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма. По данным полиции, были ранены 15 человек, пятеро погибли. По делу о теракте прокуратурой задержан 39-летний Рахмат Акилов из Узбекистана.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня заключение психиатров было представлено в Стокгольмский окружной суд.

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