Москва создает «пояс нестабильности» у своих границ, чтобы держать соседние страны в своей орбите и препятствовать их интеграции с Европейским союзом. С таким заявлением на заседании Совета Безопасности ООН выступил постпред Украины Владимир Ельченко.

Он призвал ООН и Евросоюз активно работать над урегулированием конфликтов на постсоветском пространстве, приведя в пример опыт бывшей Югославии, сообщает Центр новостей ООН.

Ельченко подчеркнул, что на территориях бывшего СССР ни один из конфликтов не был урегулирован, наоборот, возникают новые. Это, по словам Ельченко, является проявлением концепции «контролируемой нестабильности» у границ России.

Исполняющий обязанности постпреда России при организации Петр Ильичев выступил с возражением слов Ельченко, отметив, что участие других стран и организаций к урегулированию конфликтов на постсоветском пространстве «запутает ситуацию», говорится в сообщении.

В рамках телефонного разговора, состоявшегося 23 апреля, президент Украины Петр Порошенко предложил госсекретарю США Рексу Тиллерсону активнее рассмотреть вопрос о размещении миротворцев под эгидой ООН в Донбассе. Москва предложила сторонам конфликта на востоке Украины сначала обсудить этот вопрос путем прямого диалога, а также прояснить позицию ООН.