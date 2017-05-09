За кулисами победы: во Франции показали фильм о кампании Макрона

В понедельник, 8 мая, на телеканале TF1 показали документальный фильм о предвыборной кампании Эмманюэля Макрона «За кулисами победы» (Dans les coulisses d’une victoire). Автор картины Ян Лероне восемь месяцев, словно тень, сопровождал Макрона с видеокамерой. Сам же Макрон согласился не снимать петличный микрофон.

Полуторачасовой документальный фильм без закадровых комментариев рассказывает о закулисье избирательной кампании экс-министра экономики, который еще несколько месяцев назад не был в числе фаворитов президентской гонки. Французским телезрителям показали политику изнутри: собрания, брифинги, реакцию на скандалы и несколько сцен с участием Брижит Макрон.

Некоторые уже сравнили это документальное кино с сериалом «Карточный домик». Пресс-атташе, недовольный заголовком в прессе, политик со стажем, переходящий на сторону кандидата, заботливая жена: люди из ближайшего окружения Макрона словно играют роли в безупречной предвыборной кампании.



Макрон после объявления результатов голосования. Фото: Reuters

Многие сходятся во мнении, что Эмманюэль Макрон предстает в этом фильме в довольно выигрышном виде: улыбчивым, открытым к диалогу со своими оппонентами, решительным и непоколебимым. Но главное — демонстрирует отменное политическое чутье. Когда, например, пошли слухи о возможном отказе оскандалившегося Франсуа Фийона продолжать борьбу, Макрон уверенно заявил, что Фийон не снимет свою кандидатуру, тогда как многие предсказывали обратное.

Макрон демонстрирует хладнокровие и умело лавирует среди различных перипетий избирательной кампании. Кажется, они почти забавляют его. Когда, например, на сельскохозяйственном салоне в Париже ему попали яйцом в голову, политик, в отличие от своих охранников, воспринял это с юмором и уже через несколько минут смеялся над инцидентом, пересматривая его на телефоне.

Вальс — «предатель», Олланд — «политический труп»

Несколько сцен — где Макрон жестко высказывается о Манюэле Вальсе и Франсуа Олланде — привлекли особое внимание журналистов.

После того, как Франсуа Олланд отказался идти на второй срок, Эмманюэль Макрон созвал телефонное совещание со своими ближайшим окружением. Экс-министр экономики признался в частности, что «покинул правительство, чтобы не быть свидетелем этого цинизма». «Это был внутренний импичмент и настоящее предательство. … Если и есть предатель, тот, кто „застрелил“ Олланда, так это Вальс», — говорит Эмманюэль Макрон своему окружению. За несколько дней до этого тогда еще премьер-министр Манюэль Вальс дал интервью газете Journal du Dimanche, в котором заявил, что готов выдвинуться в президенты, в том числе в качестве соперника Франсуа Олланда.



Эмманюэль Макрон (слева) и Франсуа Олланд на церемонии в честь окончания Второй мировой войны. Фото: Reuters

Довольно жестко раскритиковал Эмманюэль Макрон и самого Олланда. После победы в первом туре выборов экс-министр экономики отправился на встречу с профсоюзными активистами компании Whirlpool в торгово-промышленной палате Амьена на севере страны. Однако Марин Ле Пен его «опередила» и отправилась в тот же самый момент встречаться с бастующими сотрудниками Whirlpool на парковку завода. Рабочие встретили Ле Пен «на ура» и делали с ней селфи.

Эмманюэль Макрон в это время все еще оставался в торгово-промышленной палате. Он отчитал свою команду за «непрофессиональную» организацию этой поездки: его соперница, пожимавшая руки рабочим, выставила его в невыигрышном положении. Глава его кабинета Софи Феррачи в свое оправдание сказала, что при организации поездки во главу угла ставили вопросы безопасности. На что Макрон ответил: «Мы сейчас постоянно боимся. Это потому что мы буржуа. Хватит. Нельзя, чтобы выглядело, как будто я прячусь. … Людей из службы безопасности не надо слушать. Я никогда не буду в безопасности, потому что сейчас такое время. Надо идти на риск, брать быка за рога. И бык сейчас там, надо идти. Если слушать службу безопасности, можно закончить, как Олланд. Может быть, вы и в безопасности, но вы политический труп».

В фильме «За кулисами победы» есть и другие уникальные сцены. Например, когда поддержавший Макрона центрист и политик со стажем Франсуа Байру обращается к нему со словами: «Президент Республики — это странная штука. У вас неподходящий возраст, но это ничего. Если вы можете преуспеть там, где не получилось у меня, я вам помогу».



Эмманюэль Макрон с женой Брижит. Фото: Reuters

Впервые документальный фильм о кампании президента вышел во Франции так быстро, всего через день после второго тура. Эмманюэль Макрон не вмешивался в процесс монтажа, хотя во время съемок мог в любой момент отключить петличный микрофон. Но этого он никогда не делал, за исключением самых интимных моментов. Некоторые из них, впрочем, попали в фильм. Например, когда политик эмоционально реагирует на очередной проигрыш футбольного клуба «Олимпик Марсель», а его жена Брижит со словами «ох, да какая разница» пытается отобрать телефон. Или запрещает своему мужу «есть гадости».

Только 1% отснятого материала показали вчера французам. Неиспользованные кадры могут быть появиться в другой версии фильма о Макроне: сейчас об этом ведутся переговоры с видеосервисом Netflix, на котором, кстати, показали сериал «Карточный домик».