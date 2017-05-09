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Полиция Таиланда установила подозреваемых в причастности к двум взрывам в супермаркете

10.05.2017 13:55 — Новости Мира | БелТА  
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Полиция Таиланда установила подозреваемых в причастности к двум взрывам в супермаркете
Фото REUTERS

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Таиланда установила личности подозреваемых в причастности к двум взрывам в супермаркете "Биг Си" в южной провинции Паттани 9 мая, передает ТАСС со ссылкой на газету "Бангкок пост".

Установлены личности четверых человек, участвовавших непосредственно в процессе доставки взрывчатки к супермаркету. Их имена в полиции пока не разглашают, однако известно, что все они "имеют криминальное прошлое".

Как отмечают в местной полиции, атака на супермаркет "Биг Си" напоминает "почерк сепаратистов", действующих на мусульманском юге Таиланда. У стен магазина сначала сработало одно взрывное устройство, а через несколько минут взорвался пикап, припаркованный у одного из выходов. "Это свидетельствует о том, что злоумышленники преследовали своей целью массовое убийство. К счастью, подозрительный автомобиль был вовремя замечен охраной, а люди эвакуированы", - сообщил представитель регионального командования полиции Прамот Промин.

Согласно уточненным данным, в результате взрывов ранения получил 61 человек, среди пострадавших много детей. В момент теракта в магазине находилось большое число покупателей, пришедших с детьми за товарами к новому учебному году. Состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Установлены личности четверых человек, участвовавших непосредственно в процессе доставки взрывчатки к супермаркету. Их имена в полиции пока не разглашают, однако...

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