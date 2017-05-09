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Назарбаев подписал поправки в законодательство по воздушному пространству
10.05.2017 14:17 — Новости Мира | БелТА
10 мая, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования воздушного пространства и деятельности авиации", сообщает пресс-служба Акорды.
Закон направлен на гармонизацию казахстанского законодательства в области использования воздушного пространства и деятельности авиации со стандартами Международной организации гражданской авиации, повышение уровня безопасности полетов и эффективности регулирования авиационной деятельности.
Текст закона публикуется в печати.-0-
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Закон направлен на гармонизацию казахстанского законодательства в области использования воздушного пространства и деятельности авиации со стандартами...
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