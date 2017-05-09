Назарбаев подписал поправки в законодательство по воздушному пространству

10 мая, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования воздушного пространства и деятельности авиации", сообщает пресс-служба Акорды.

Закон направлен на гармонизацию казахстанского законодательства в области использования воздушного пространства и деятельности авиации со стандартами Международной организации гражданской авиации, повышение уровня безопасности полетов и эффективности регулирования авиационной деятельности.

Текст закона публикуется в печати.-0-