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Назарбаев подписал поправки в законодательство по воздушному пространству

10.05.2017 14:17 — Новости Мира | БелТА  
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10 мая, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования воздушного пространства и деятельности авиации", сообщает пресс-служба Акорды.

Закон направлен на гармонизацию казахстанского законодательства в области использования воздушного пространства и деятельности авиации со стандартами Международной организации гражданской авиации, повышение уровня безопасности полетов и эффективности регулирования авиационной деятельности.

Текст закона публикуется в печати.-0-

 
 
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Закон направлен на гармонизацию казахстанского законодательства в области использования воздушного пространства и деятельности авиации со стандартами...

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