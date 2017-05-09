Вице-канцлер Австрии заявил о своей отставке

Райнхольд Миттерленер. Фото из архива

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вице-канцлер и министр науки, научных исследований и экономики Австрии Райнхольд Миттерленер объявил сегодня об уходе со своего поста, передают информагентства.

Кроме этого, Райнхольд Миттерленер сообщил, что покидает пост председателя старейшей политической силы страны - Австрийской народной партии (АНП), которая вместе с Социал-демократической партией образует коалиционное правительство.

По словам политика, с сегодняшнего дня он прекращает полномочия главы АНП, а полномочия вице-канцлера и министра экономики сложит 15 мая.

Должность вице-канцлера Райнхольд Миттерленер занимает с 2014 года, с того же года является руководителем партии. Министерство экономики он возглавил в 2008 году и даже после его перепрофилирования в 2013 году сохранил свой пост.-0-