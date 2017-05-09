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В Австрии разбился вертолет

10.05.2017 16:49 — Новости Мира | БелТА  
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10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Австрии разбился частный вертолет, погибли два человека, сообщает ТАСС.

Вертолет упал возле австрийской коммуны Ахенкирх в Тироле. По предварительным данным, вертолет мог столкнуться с подвесной канатной дорогой.

Полиция пока не установила личности погибших. Сообщается, что на корпусе вертолета были германские бортовые номера.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Вертолет упал возле австрийской коммуны Ахенкирх в Тироле. По предварительным данным, вертолет мог столкнуться с подвесной канатной дорогой.

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