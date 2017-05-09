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США планируют временно разместить ЗРК "Пэтриот" в Литве

10.05.2017 16:56 — Новости Мира | Tut.by  
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Пентагон рассматривает возможность размещения в Литве зенитно-ракетных комплексов «Пэтриот» во время проведения учений НАТО летом 2017 года. Об этом сообщили Associated Press несколько источников в оборонном ведомстве США.


Фото: idfblog.com

ЗРК, по словам собеседников агентства, планируется развернуть в Литве в июле во время учений по противовоздушной обороне. К концу августа — началу сентября, когда РФ и Беларусь планируют проводить учения «Запад-2017», «Пэтриоты» покинут регион, добавили они.

Если решение о временном развертывании «Пэтриотов» в Литве будет принято, отмечает AP, это станет первым случаем размещения этих комплексов в странах Балтии.

Министр обороны США Джеймс Мэттис, прибывший 10 мая с визитом в Литву, отказался напрямую отвечать на вопросы журналистов о размещении ЗРК «Пэтриот» в этой стране. Мэттис лишь в очередной раз подчеркнул, что США считают эти комплексы сугубо оборонительными и не угрожающими безопасности России.

Президент Литвы Даля Грибаускайте на совместной пресс-конференции с Мэттисом также ограничилась заявлением, что страны Балтии нуждаются «во всех разумных средствах защиты и сдерживания».

Ранее Грибаускайте неоднократно выступала за создание в регионе системы противовоздушной обороны.

Российские власти ранее крайне негативно реагировали на возможность размещения у границ страны ЗРК «Пэтриот». РФ, в частности, выступала против размещения таких комплексов в Польше.

Осенью 2016 года Россия перебросила в Калининградскую область комплексы С-400 и «Искандер». Госдепартамент США тогда назвал это решение «угрозой европейской безопасности».

В конце августа — начале сентября 2017 года на территории Калининградской области и в Беларуси должны пройти крупные совместные учения «Запад». По оценке Пентагона, сообщила The Washington Post, в учениях будут задействованы от 70 тысяч до 100 тысяч российских военнослужащих.

 
 
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К концу августа - началу сентября, когда РФ и Беларусь планируют проводить учения "Запад - 2017", "Пэтриоты" покинут регион.

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