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Форум "Пояса и пути" нацелен на планирование будущего и совместный ответ на вызовы

10.05.2017 17:42 — Новости Мира | БелТА  
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10 мая, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. Проведение форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс и один путь" нацелено на планирование будущего, анализ существующих проблем, совместный ответ на вызовы и объединение общих усилий. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Мы уверены в том, что благодаря совместным усилиями всех сторон форум пройдет успешно. Инициатива "Пояс и путь" будет непрерывно продвигаться вперед, несмотря на вызовы и трудности", - сказал китайский дипломат.

По его словам, цель выдвижения инициативы "Один пояс и один путь" - ответить на вызовы мирового развития посредством укрепления международного сотрудничества, интегрирования ресурсов, а также оказания помощи другим странам в решении проблем, связанных с развитием.

Гэн Шуан отметил, что инициатива "Пояс и путь" после ее выдвижения получила всеобщий отклик международного сообщества и создала огромные перспективы развития.

Форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс и один путь" пройдет в Пекине 14-15 мая.-0

 
 
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