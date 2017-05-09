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"Очень-очень хорошо". Лавров и Трамп рассказали об итогах своей первой встречи

10.05.2017 19:23 — Новости Мира | Tut.by  
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Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам первых переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявил, что на встрече достигнута договоренность решать международные проблемы сообща. Пресс-конференция российского министра проходила в российском посольстве.


Сергей Лавров. Фото: Reuters

Трамп, в свою очередь, об итогах переговоров с Лавровым рассказал на встрече с журналистами в Белом доме, сообщает Bloomberg. Трамп назвал встречу с главой МИД России «очень-очень хорошей», отмечает агентство.

Как рассказал Лавров журналистам, обсуждались сирийская проблема, а также ситуация в Украине. Вопрос санкций на встрече не обсуждался. «Санкции мы не обсуждаем. Это не наша проблема, это односторонние действия, которые были предприняты в отношении нас», — сказал Лавров.

Глава МИД России также рассказал, что Трамп подтвердил заинтересованность Вашингтона во взаимодействии с Россией. При этом он признал, что «за один присест» всех проблем, накопившихся между странами, решить не удастся. «Но то, что есть желание двигаться именно в этом направлении, это позитив. И президент Трамп четко подтвердил свою заинтересованность в том, чтобы выстраивать взаимовыгодные, деловые, прагматичные отношения и чтобы решать проблемы», — сказал Лавров.

Говоря о предстоящей встрече президентов США и России, глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что оба лидера повстречаются в июле на саммите G20.

Тем временем российское посольство на своей странице в Twitter разметило фотографию Трампа с послом России в США Сергеем Кисляком. Телеканал CNN со ссылкой на представителей Белого дома отмечает, что Кисляк участововал во встрече Лаврова и Трампа.

 
 
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Как рассказал Лавров журналистам, обсуждались сирийская проблема, а также ситуация в Украине.

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