Журналисты опубликовали свое расследование гибели Павла Шеремета

Редакция расследований Громадского «Слідство.Інфо» и представители международной сети журналистов-расследователей OCCRP представили фильм-расследование об убийстве Павла Шеремета. Украинские коллеги Шеремета начали свое расследование, так как не уверены, что правоохранительные органы раскроют преступление. Журналисты стали работать с момента взрыва автомобиля, в котором ехал Павел. В фильме проанализировано видео с камер наблюдения у дома журналиста в ночь перед убийством и на следующий день.

Видео: Громадьске ТВ

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Журналисты начали расследование с изучения момента закладки взрывчатки, они обнаружили минимум 6 свидетелей, которые находились на месте преступления.

Изучив видео, журналисты нашли и поговорили с водителем такси, который подвозил человека к дом Шеремета в ночь перед взрывом. Этот мужчина общался с прикрепившей бомбу к днищу машины Шеремета женщиной. Однако таксист заявил, что с ним не общались правоохранители.

Коллеги Шеремета опросили представителей батальона «Азов», с которыми вечером накануне убийства общался журналист. Они заявляют, что еще тогда заметили слежку. Они заметили подозрительный автомобиль Skoda, в которой долго сидел человек в позднее время, а также еще двоих на улице, которые стояли в течение нескольких часов недалеко от машины Шеремета.

Журналисты говорят, что подозрительные мужчины приехали на разных машинах — Mersedes и Skoda — незадолго до встречи Шеремета с бойцами «Азова», они контактировали между собой неоднократно за ночь, ходили возле дома Шеремета. В 2.33 мужчина и женщина прошли мимо перепарковавшейся Skoda и направились к машине Шеремета. Через 40 минут после закладки бомбы уехали и Mersedes, и Skoda.

В расследовании утверждается, что при просмотре видео с камер наблюдения смогли идентифицировать автомобиль марки Skoda. Журналист из Германии из расследовательской сети Bellingcat изучил видео и ему удалось опознать номер этого автомобиля.

После чего журналисты нашли владелицу этого автомобиля Зарецкую Наталью. Оказалось, что какое-то время назад ее знакомый попросил оформить на себя машину. Этим человеком является Игорь Устименко. Мужчина подтвердил, что это он на видео с камер наблюдения у Skoda.

По его словам, он занимается оказанием «частных услуг для несовершеннолетних», а у дома Шеремета был по своей работе: следил за ребенком по заказу его родителей. Он не сказал, кто был с ним в машине. По его словам, следователи с ним не общались.

Журналисты со ссылкой на источник заявляют, что Игорь Устименко — сотрудник Службы безопасности Украины.

Сотрудники «Украинской правды», где работал Шеремет рассказывают, что за сотрудниками и их работой следили. По мнению журналистов, следила именно СБУ.

Павел Шеремет погиб в Киеве утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Она взорвалась в 7.45 по местному времени, когда Шеремет находился за рулем. Журналист похоронен на Северном кладбище в Минске.

Правоохранители Украины заявили , что убийство журналиста до сих пор не раскрыто, потому что преступление совершили люди, «которые очень тщательно к нему подготовились и максимально уменьшили количество своих ошибок».

В феврале этого года глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в убийстве белорусского журналиста Павла Шеремета прослеживается « рука Кремля ». Не отметал он и вероятность «белорусского следа».