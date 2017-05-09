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Журналисты опубликовали свое расследование гибели Павла Шеремета
10.05.2017 21:30 — Новости Мира | Tut.by
Редакция расследований Громадского «Слідство.Інфо» и представители международной сети журналистов-расследователей OCCRP представили фильм-расследование об убийстве Павла Шеремета. Украинские коллеги Шеремета начали свое расследование, так как не уверены, что правоохранительные органы раскроют преступление. Журналисты стали работать с момента взрыва автомобиля, в котором ехал Павел. В фильме проанализировано видео с камер наблюдения у дома журналиста в ночь перед убийством и на следующий день.
Видео:
Журналисты начали расследование с изучения момента закладки взрывчатки, они обнаружили минимум 6 свидетелей, которые находились на месте преступления.
Изучив видео, журналисты нашли и поговорили с водителем такси, который подвозил человека к дом Шеремета в ночь перед взрывом. Этот мужчина общался с прикрепившей бомбу к днищу машины Шеремета женщиной. Однако таксист заявил, что с ним не общались правоохранители.
Коллеги Шеремета опросили представителей батальона «Азов», с которыми вечером накануне убийства общался журналист. Они заявляют, что еще тогда заметили слежку. Они заметили подозрительный автомобиль Skoda, в которой долго сидел человек в позднее время, а также еще двоих на улице, которые стояли в течение нескольких часов недалеко от машины Шеремета.
Журналисты говорят, что подозрительные мужчины приехали на разных машинах — Mersedes и Skoda — незадолго до встречи Шеремета с бойцами «Азова», они контактировали между собой неоднократно за ночь, ходили возле дома Шеремета. В 2.33 мужчина и женщина прошли мимо перепарковавшейся Skoda и направились к машине Шеремета. Через 40 минут после закладки бомбы уехали и Mersedes, и Skoda.
В расследовании утверждается, что при просмотре видео с камер наблюдения смогли идентифицировать автомобиль марки Skoda. Журналист из Германии из расследовательской сети Bellingcat изучил видео и ему удалось опознать номер этого автомобиля.
После чего журналисты нашли владелицу этого автомобиля Зарецкую Наталью. Оказалось, что какое-то время назад ее знакомый попросил оформить на себя машину. Этим человеком является Игорь Устименко. Мужчина подтвердил, что это он на видео с камер наблюдения у Skoda.
По его словам, он занимается оказанием «частных услуг для несовершеннолетних», а у дома Шеремета был по своей работе: следил за ребенком по заказу его родителей. Он не сказал, кто был с ним в машине. По его словам, следователи с ним не общались.
Журналисты со ссылкой на источник заявляют, что Игорь Устименко — сотрудник Службы безопасности Украины.
Сотрудники «Украинской правды», где работал Шеремет рассказывают, что за сотрудниками и их работой следили. По мнению журналистов, следила именно СБУ.
Павел Шеремет
Правоохранители Украины
В феврале этого года глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в убийстве белорусского журналиста Павла Шеремета прослеживается «
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Журналисты начали работу с момента взрыва автомобиля, в котором ехал Павел. В фильме проанализированы события ночи перед убийством.
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