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В Словакии потерпел крушение вертолет МВД
10.05.2017 22:03 — Новости Мира | БелТА
Фото полиции Словакии
Информагентства сообщают о крушении вертолета, принадлежащего министерству внутренних дел Словакии. Инцидент произошел неподалеку от города Прешов в восточной части страны.
Известно, что погибли двое спасателей, а еще два человека получили серьезные ранения. Они были доставлены в местную больницу и ближе к вечеру их состояние стабилизировалось.
Соболезнования родственникам погибших направил президент страны Андрей Киска. Он пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. По факту крушения вертолета начата проверка.
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Известно, что погибли двое спасателей, а еще два человека получили серьезные ранения. Они были доставлены в местную больницу и ближе к вечеру их состояние...
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