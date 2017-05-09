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В Словакии потерпел крушение вертолет МВД

10.05.2017 22:03 — Новости Мира | БелТА  
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В Словакии потерпел крушение вертолет МВД
Фото полиции Словакии

Информагентства сообщают о крушении вертолета, принадлежащего министерству внутренних дел Словакии. Инцидент произошел неподалеку от города Прешов в восточной части страны.

Известно, что погибли двое спасателей, а еще два человека получили серьезные ранения. Они были доставлены в местную больницу и ближе к вечеру их состояние стабилизировалось.

Соболезнования родственникам погибших направил президент страны Андрей Киска. Он пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. По факту крушения вертолета начата проверка.

 
 
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Известно, что погибли двое спасателей, а еще два человека получили серьезные ранения. Они были доставлены в местную больницу и ближе к вечеру их состояние...

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