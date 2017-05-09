Акционеры Peugeot одобрили покупку Opel GM

Акционеры материнской компании Peugeot (PSA Group) договорились о финансовых планах по покупке европейских подразделений General Motors, включая марки Opel и Vauxhall.

Французский автопроизводитель заявил, что акционеры в среду "одобрили меры по предлагаемому финансированию" и утвердили сумму сделки в размере 2,3 млрд долларов, ранее объявленную в марте.

Глава PSA Карлос Таварес заявил на собрании акционеров, что не питает оптимизма по поводу будущего "Опель". С 1999 года компания не приносила прибыли по итогам отчетного финансового периода.

В сделку включены европейское подразделение автокредитования GM, которое будет реорганизовано в совместное предприятие и поделено между PSA и французским банком BNP Paribas. Покупка Opel сделает PSA, который выпускает автомобили Peugeot и Citroen, вторым в Европе автопроизводителем после Volkswagen.