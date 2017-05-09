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Акционеры Peugeot одобрили покупку Opel GM
10.05.2017 22:44 — Новости Мира | БелТА
Акционеры материнской компании Peugeot (PSA Group) договорились о финансовых планах по покупке европейских подразделений General Motors, включая марки Opel и Vauxhall.
Французский автопроизводитель заявил, что акционеры в среду "одобрили меры по предлагаемому финансированию" и утвердили сумму сделки в размере 2,3 млрд долларов, ранее объявленную в марте.
Глава PSA Карлос Таварес заявил на собрании акционеров, что не питает оптимизма по поводу будущего "Опель". С 1999 года компания не приносила прибыли по итогам отчетного финансового периода.
В сделку включены европейское подразделение автокредитования GM, которое будет реорганизовано в совместное предприятие и поделено между PSA и французским банком BNP Paribas. Покупка Opel сделает PSA, который выпускает автомобили Peugeot и Citroen, вторым в Европе автопроизводителем после Volkswagen.
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Французский автопроизводитель заявил, что акционеры в среду "одобрили меры по предлагаемому финансированию" и утвердили сумму сделки в размере 2,3 млрд долларов,...
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