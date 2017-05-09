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Венгрия и Словакия подали в суд на ЕС из-за квот по беженцам
10.05.2017 23:25 — Новости Мира | БелТА
Представители Венгрии и Словакии оспаривают в Европейском суде решение Евросоюза, распределившее квоты по приему мигрантов между государствами - членами ЕС, передают информагентства. Обе эти страны пока не приняли положенное им число беженцев.
Венгрия и Словакия обвинили ЕС в халатном и непродуманном распределении беженцев по итогам 2015 года. Они считают, что тогда были нарушены правовые нормы Союза и решение о пересылке 120 тыс. человек принималось второпях, без учета возможностей государств-членов.
Два года назад было решено снять бремя по приему мигрантов с Греции и Италии, однако это произошло с нарушением процедурных норм (по мнению истцов). Сообщается, что Венгрия так и не приняла ни одного беженца по квоте, выделенной ЕС, а Словакия согласилась разместить у себя 16 человек из 800, назначенных ей.
Окончательное решение суда ожидается не раньше сентября.
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Венгрия и Словакия обвинили ЕС в халатном и непродуманном распределении беженцев по итогам 2015 года. Они считают, что тогда были нарушены правовые нормы Союза и...
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