Правительство Франции ушло в отставку

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующий Президент Франции Франсуа Олланд принял отставку премьер-министра Бернара Казнева и всего кабинета министров Франции, сообщают информагентства.

По существующим во Франции традициям, после объявления Конституционным судом результатов президентских выборов, на которых победил Эммануэль Макрон, уходящий с поста главы государства Франсуа Олланд принял заявление об отставке правительства.

Как сообщалось, 7 мая состоялся второй тур выборов президента Франции. Согласно окончательным данным, основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон победил с результатом 66,1%, кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен набрала 33,9% голосов.

Передача полномочий президента от Франсуа Олланда Эммануэлю Макрону запланирована на утро 14 мая.-0-