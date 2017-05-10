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Правительство Франции ушло в отставку
10.05.2017 22:20 — Новости Мира | БелТА
10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующий Президент Франции Франсуа Олланд принял отставку премьер-министра Бернара Казнева и всего кабинета министров Франции, сообщают информагентства.
По существующим во Франции традициям, после объявления Конституционным судом результатов президентских выборов, на которых победил Эммануэль Макрон, уходящий с поста главы государства Франсуа Олланд принял заявление об отставке правительства.
Как сообщалось, 7 мая состоялся второй тур выборов президента Франции. Согласно окончательным данным, основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон победил с результатом 66,1%, кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен набрала 33,9% голосов.
Передача полномочий президента от Франсуа Олланда Эммануэлю Макрону запланирована на утро 14 мая.-0-
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По существующим во Франции традициям, после объявления Конституционным судом результатов президентских выборов, на которых победил Эммануэль Макрон, уходящий с...
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